Rödinghausen (WB). Mit einer großen Schauübung startet die Feuerwehr in das lange Festwochenende zum 125. Jubiläum der Löschgruppe Rödinghausen. »Unsere Feuerwehrleute schauen auf eine lange Tradition zurück und waren in den vielen Jahren unzählige Stunden freiwillig für die Bürgerinnen und Bürger von Rödinghausen im Einsatz«, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer.

»Unserer Aufgabe ist dabei, den Feuerwehren die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung zu stellen«, betont des Gemeindeoberhaupt. Ende Juli werden die Feuerwehrleute ihre Ausrüstung hoffentlich nicht brauchen, sondern können entspannt feiern.

Von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli, hat die Löschgruppe Rödinghausen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Nach der Schauübung, die am Freitag um 18 Uhr startet, geht es mit dem Fassanstich und einer großen Party mit Crazy DJ Maik im Festzelt vor dem Haus des Gastes weiter.

Anwohner kränzen Straßenzüge

Der Samstag startet um 14.30 Uhr mit dem Treffen der Ehrenabteilung. Ab 16 Uhr werden sich dann die ersten Fahrzeuge von Wehren, Vereinen und Gruppen am Festplatz sammeln, um ab 16.30 Uhr die Korsofahrt durch den Norden der Gemeinde zu starten. »Wir freuen uns besonders darüber, dass sich viele Anwohner zusammentun und ihre Straßenzüge für das Fest und die Korsofahrt kränzen wollen«, sagt Daniel Marsch von der Löschgruppe Rödinghausen. »Das gibt es ja heute leider kaum noch, aber es zeigt hier den Respekt und den Dank der Bevölkerung für unsere Arbeit«, so Marsch.

Am Samstagabend sorgen dann ab 20 Uhr die »Atomic Playboys« für die richtige Partymusik. Das Quartett aus Hamburg spielt nicht nur Rock, Pop, Schlager und Neue Deutsche Welle, sondern bringt den Abend auch mit schrillen Outfits und Varieté-Einlagen in Fahrt.

Am Sonntag geht das Feuerwehrfest um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt weiter. Ab 11 Uhr ist dann der Start zum Volkswandertag, für den der Verkehrsverein unterschiedlich lange Strecken ausgearbeitet hat.

Am Festzelt gibt es ab 12 Uhr Erbsensuppe und ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag werden die Jugendfeuerwehr, die aktive Einsatzabteilung, das DRK, die DLRG und weitere Retter aus der Umgebung sich und ihre Arbeit dem Publikum präsentieren. Außerdem stellen die Einheiten ihre Fahrzeuge vor. Ab 14.30 Uhr empfängt die Löschgruppe Rödinghausen die befreundeten Wehren aus dem Kreis Herford sowie aus dem Meller und Lübbecker Raum.

Holskenball zum Abschluss

Am Montag können dann die Besucher noch mal selbst aktiv werden. Beim Strohballenwettrollen rund um den Festplatz kann jede Gruppe mit mindestens sechs Personen mitmachen. Da die Teilnehmerzahl aus organisatorischen Gründen begrenzt ist, sollten die Aktiven mit der Anmeldung aber nicht zu lange warten.

Der Tag und das gesamte Fest zum 125. Jubiläum der Löschgruppe Rödinghausen klingt dann ab 20 Uhr mit einem echten Höhepunkt aus: dem traditionellen Holskenball. Wie der Name schon sagt, zählen dabei Holzschuhe zum Dresscode. Der Fantasie bei Trachten und Kostümen sind aber keine Grenzen gesetzt.

Anmeldungen zur Korsofahrt am Samstag und zum Strohballenwettrollen am Montag können über die Facebook-Seite der Löschgruppe Rödinghausen oder per E-Mail an lg.roed@web.de getätigt werden.