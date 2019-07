Von Carolin Bittner

Als vor 13 Jahren die Idee zum Fußballcamp geboren wurde, konnte sich keiner der Organisatoren vorstellen, welche Ausmaße ihr Vorhaben annehmen würde. Denn es war eines der ersten Projekte überhaupt, das Kirche und Fußball zusammenbrachte – ansonsten gab es immer nur vereinsinterne Projekte. »Heute jährt sich das Fußballcamp zum zehnten Mal. Andere Gemeinden haben die Idee übernommen« berichtet Mitorganisator Ulrich Schaub. Inzwischen müsse man das Projekt nicht einmal mehr bewerben, es werde direkt nach dem Camp schon wieder nach der Anmeldung für das nächste gefragt.

Zahlreiche Sponsoren

Das Erfolgskonzept sei »die brasilianische Seele gepaart mit der deutschen Organisation«, führt Schaub weiter aus. Deshalb ist, schon zum neunten Mal, Elmo Rodrigues, ein ehemaliger brasilianischer Fußballprofi, dabei, um den Jungen und Mädchen die Finessen des Fußballs beizubringen. Dieses Jahr wird er dabei vom brasilianischen Fußballer Marcio Morche und rund 60 weiteren Ehrenamtlichen unterstützt. »Viele der Betreuer und Trainer waren früher selber bei uns im Camp und verwenden ihren Sommerurlaub, um uns zu unterstützen. Ohne sie wäre das alles nicht möglich«, lobt Pastor Adilson Fritz, Mitbegründer des Camps, seine Helfer. Im selben Atemzug bedankt er sich zudem bei den zahlreichen Sponsoren »die an uns glauben und denen es Wert ist, in die Zukunft der Kinder zu investieren.« So hat das Rödinghauser Unternehmen L+S zum wiederholten Male die rund 220 Trikotsätze für Kinder und Betreuer gespendet. Um so vielen Kindern wie möglich eine Teilnahme zu ermöglichen, kostet die gesamte Woche dank der Sponsoren nur 45 Euro pro Kind.

Gemeinschaftserlebnis

Doch nicht nur das Fußballspielen, sondern auch das Gemeinschaftserlebnis liegt für die Organisatoren im Fokus. Nachdem die Kinder tagsüber in verschiedenen Stationen und Spielen ihre Technik und das Spielverständnis verbessern, stehen Abends verschiedene Aktionen für die ganze Familie auf dem Programm. So ist nicht nur das Betreuer-Eltern-Duell am Mittwoch obligatorisch, sondern auch das traditionell brasilianische Grillen (Churrasko). »Das hat inzwischen Dorffest-Charakter. An dem Abend kommen immer zwischen 450 und 500 Gäste, um mit uns zu grillen« erklärt Fritz.

Die Gemeinschaftsidee hinter dem Fußballcamp ist auch für Rödinghausens Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer sehr wichtig. »Das in der heutigen Zeit Werte wie Fairness, Kommunikation und der Umgang miteinander durch den Spaß am Fußball vermittelt werden, ist für mich sehr bedeutsam.«

Auch wegen dieses Aspekts besuchen viele der Kinder zum wiederholten Male die Veranstaltung. Finja (14) ist bereits zum vierten Mal dabei: »Ich finde es toll, dass man viele neue Freunde kennenlernt«. Berkay (13) ergänzt: »Mir machen vor allem die Abschlussspiele Spaß. Man lernt hier vor allem Teamgeist und Spielfreude dazu.«