Dazu kam es laut Polizeimitteilung am Mittwoch in Raesfeld, als eine Gruppe junger Fahrradfahrer auf Rennrädern gegen 10.45 Uhr auf der B70 in Richtung Wesel unterwegs war. Aus zunächst ungeklärter Ursache touchierte dabei ein Rad ein anderes. In der Folge stürzten drei der fünf 16 bis 18 Jahre alten Radfahrer.

Während der Jugendliche aus Rödinghausen schwere Verletzungen erlitt, trugen zwei weitere Beteiligte, ein 16-Jähriger aus Gummersbach und ein 18-Jähriger aus Korschenbroich, leichte Verletzungen davon.