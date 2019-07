Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am vergangenen Samstagabend – etwa gegen 23.30 Uhr – auf der Bruchstraße in Bruchmühlen unterwegs. Nach Angaben der Beamten will der 17-Jährige er auf einem Grundstück zwei Personen gesehen haben, die scheinbar auf die Straße laufen wollten. Um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden, legte er daraufhin eine Vollbremsung. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Biker allerdings die Kontrolle über sein Motorrad.

Keine Schutzkleidung getragen

Er stürzte in der Folge zu Boden, rutschte etwa 100 Meter über die Fahrbahn und stieß dann neben der Straße gegen eine Ortstafel. Zum Unfallzeitpunkt trug der Motorradfahrer keine entsprechende Schutzkleidung und verletzte sich beim Sturz.

Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Seine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe etwa 2200 Euro. Die Polizisten vor Ort stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat und die Kawasaki nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert ist.

Das Verkehrskommissariat Bünde hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.