Rödinghausen (WB). Wahrscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol hat Audi-Fahrer (47) aus Polen am Sonntagabend in Bruchmühlen einen Unfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei war eine 54-jährige Mellerin mit ihrem Ford gegen 23.45 Uhr auf der Osnabrücker Straße aus Richtung Kreisverkehr Bruchmühlen kommend in Richtung Autobahnauffahrt A 30. Plötzlich kam ihr auf ihrem Fahrstreifen der Audi des 47-jährigen Polen entgegen.

Die Ford-Fahrerin legte zwar eine Vollbremsung hin, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Beamten bemerken Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Audi-Fahrers fest. Ihm wurde auf Anordnung, eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Weiterhin fiel den Polizisten auf, dass an dem Audi mehrere gleichmäßige Lackschäden vorhanden waren. Da der 47-Jährige vorher auf der A 30 unterwegs war, besteht der Verdacht, dass er dort bereits mehrfach die Leitplanken touchiert hat. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.