Von Hilko Raske

Rödinghausen (WB). 40 Liter Regen in nur einer halben Stunde - für die Feuerwehr der Gemeinde Rödinghausen hatte ein Starkregen am Freitagabend acht Einsätze zur Folge. Dabei ging es in erster Linie um vollgelaufene Keller und mit Schlamm bedeckte Straßen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 20 Uhr erfolgte die erste Alarmierung. Kurze Zeit später wurde für die komplette Gemeindefeuerwehr Vollalarm ausgelöst. »Wir waren mit 65 Leuten im Einsatz. Etwa 30 von ihnen pumpten Wasser aus den vollgelaufenen Kellern ab«, informiert Peter Mende, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Rödinghausen.

Betroffenen vom Starkregen sei im gesamten Kreis Herford nur der Rödinghauser Ortsteil Schwenningdorf gewesen. »Das haben wir in dieser Form noch nicht gehabt«, sagt Mende. Der Regen sei kurz, aber extrem heftig gewesen. So habe der Keller eines Haus an der Straße Im Kracht etwa 1,60 Meter unter Wasser gestanden. Auf einige Straßen sei Schlamm gelaufen, der entfernt werden musste. Betroffen gewesen seien unter anderem die Heer- und Handwerkerstraße. »Wir können von Glück reden, dass der Starkregen nicht auch noch von einem Sturm begleitet wurde«, so Mende. Vor einigen Jahren hatte die Kombination von Starkregen und Sturm dazu geführt, dass in Rödinghausen Bäume auf die Bahnstrecke Bünde-Rahden gestürzt waren.

Erst um 0.35 Uhr am Samstag sei der Einsatz abgearbeitet gewesen. »Zu diesem Zeitpunkt waren alle unsere Fahrzeuge wieder einsatzbereit.«