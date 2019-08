Am Freitag, 23. August, startet der Kilver Markt. »Das Organisationsteam hat auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt«, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer.

Weindorf seit 25 Jahren

Neben Autoscooter, Karussells und Jahrmarktständen gibt es wieder besondere Attraktionen. Das Weindorf auf dem Hof Fischer feiert in diesem Jahr zum Beispiel sein 25-jähriges Bestehen und wartet mit erlesenen Tropfen und Leckereien sowie mit Live-Musik auf die Gäste. Zur Jubiläumsparty am Freitag- und am Samstagabend legt DJ Sunny Day in der Deele des Hofs auf.

Weitere Höhepunkte in jedem Jahr sind der historische Markt, auf dem landwirtschaftliche Produkte aus der Region angeboten werden und Handwerker ihr traditionelles Können präsentieren, der große Flohmarkt, der am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr startet, und das freie Oldtimertreffen am Samstag ab 15 Uhr, das jedes Mal zahlreiche Besitzer und noch mehr Bewunderer von historischen Autos, Rollern und Motorrädern anzieht. Alle Oldtimer-Besitzer werden von den Organisatoren mit einer Willkommensbewirtung empfangen und haben die Chance, bei einer Verlosung eine Ballonfahrt zu gewinnen.

Viele Tanzvorführungen

Im Zelt auf Fischers Wiese und auf dem gesamten Marktgelände warten verschiedene Vorführungen auf die Besucher. Das Stelzentheater Bielefeld ist am Samstag um 14 Uhr unterwegs, die Musikschüler von Lernen hoch 3 zeigen, was sie schon gelernt haben, und ab 15 Uhr präsentieren die Schülerinnen und Schüler von Joschka-Tanzen, die Mini Dancer vom TuS Bruchmühlen, die Line-Dance-Gruppe Rödinghausen und der Shanty-Chor Bruchmühlen ihr Können im Festzelt.

Für Sonntag konnten die Organisatoren den Kids-Effekt-Clown mit seiner »Tickes Ocken Show« gewinnen. Ab 13.30 Uhr findet das Spektakel auf Fischers Wiese und dem Rest des Marktgeländes statt. Im Zelt tanzen ab 14.30 Uhr die Tanzgruppen des Heimatvereins.

Bogenschützen neu dabei

Auch der Seniorennachmittag im Autohaus Wittkötter findet in diesem Jahr wieder statt und startet am Samstag um 15 Uhr. Die Rödinghauser Landfrauen sorgen am Sonntag für die Bewirtung im Weindorf und bieten dieses Mal auch wieder ihre legendäre rote Grütze an.

Neben Altbewährtem gibt es auf dem Kilver Markt aber auch viel Neues. So ist das Plakat zum Markt ganz neu gestaltet worden. Neu dabei sind auch die Bogenschützen aus Oberbauerschaft, die ihren Sport auf der Wiese an der Westkilverstraße vorstellen. Es gibt mehrere neue Marktstände, wie die Schäferei Stücke und Siegrids Marmeladenküche.

In neuer Gestalt präsentiert sich der Platz vor der Kirche. Der wurde nämlich gerade neu gestaltet und bietet für den traditionsreichen Markt jetzt das passende Ambiente.