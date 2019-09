Rödinghausen (WB). Auf einer Länge von 800 Metern sind an der Bruchmühlener Straße 17 Bäume zum Teil schwer beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass eine überbreite Landmaschine die Schäden verursacht hat.

Die Polizei erhielt die Mitteilung über die Beschädigungen am Mittwoch gegen 6.27 Uhr. Vor Ort stellten Beamte fest, dass eventuell eine Erntemaschine die Bäume am Straßenrand erheblich beschädigt hatte. Wer immer am Steuer der Landmaschine gesessen hatte, fuhr unerkannt davon.

In diesem Fall bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.