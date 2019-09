Geradlinigkeit und edle Materialien zeichnen diese Küche, in der sich Yvonne Vogler (Leitung Campus) an die Arbeitsplatte lehnt, aus dem gehobenen Preissegment aus. Besonders gefragt werden von den Kunden aktuell Küchen in den Farben Weiß, Saphir und Grafit. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

»Bereits der Auftakt zur A30 Küchenmeile am Wochenende ist gut gelaufen. 2500 Besucher waren da – insgesamt rechnen wir bis zum Ende der Woche mit 7000«, sagt Karsten Bäumer, Leitung Unternehmenskommunikation bei Häcker.

Alles für die Familie

Das Motto der Messe lautet dieses Mal »All about Family«. Und wer Familie hat, der braucht auch Raum für Vorräte sowie Platz für Waschmaschine und Co. So befasst sich Häcker daher ebenfalls mit der Gestaltung von Hauswirtschaftsräumen. Direkt hinter den Küchenschränken befindet sich ein offen gestalteter Raum genau für dieses Equipment.

In kleinen Containern zeigt Häcker, wie man Küchen für Tiny-Houses schick, praktisch und gleichzeitig kleinformatig ausstatten kann. »Gerade in Großstädten wird der Wohnraum immer knapper – dafür bieten wir Lösungen an genauso wie für maßgeschneiderte Schränke für Dachschrägen«, so Bäumer.

Küchen für große Personen

Für größere Frauen und Männer wird das Kochen in einer Häcker-Küche noch bequemer. »Unsere neue 78er-Corpushöhe bietet mehr Platz und eine angenehme Arbeitshöhe«, sagt der Unternehmenssprecher. Küchen mit diesen neuen Maßen sind ab 2020 erhältlich.

Bei den Fronten gibt es Neuigkeiten – beispielsweise dunkler Marmor, der sich seidig-matt anfühlt und eine spezielle Anti-Fingerprint-Beschichtung hat. »Sonst sind Farben wie Weiß, Saphir – ein etwas abgetöntes Weiß – oder auch Grafit bei den Kunden beliebt«, weiß Karsten Bäumer.

Knallrot oder Pastellgrün

Vorrangig sind in der Ausstellung klassische Farben zu finden – aber auch einige außergewöhnliche wie Knallrot oder Pastellgrün. Neben Hochglanz mit und ohne Griff stehen auch Küchen im Landhausstil immer hoch im Kurs bei den Kunden – beispielsweise etwas moderner mit einer abgerundeten Kochinsel oder klassisch mit kleinen Regalen mit Weidekörben.

Karsten Bäumer (Leitung Unternehmenskommunikation) steht hier in der neuen Küche »Hampton«. in Pastell-Grün. Foto: Kathrin Weege

Mit Blaupunkt verfügt Häcker über eine eigene Gerätemarke. »2014 haben wir die Markenrechte erworben. Auf der Messe stellen wir unsere zweite eigene Marke vor: htech«, berichtet Karsten Bäumer. Diese Geräte sind etwas preisgünstiger – dennoch sind auch große Induktionskochfelder erhältlich. Bäumer: »Mit unseren eigenen Geräten bieten wir dem Kunden den Vorteil, dass er alles aus einer Hand bekommt.«

Reise in die Vergangenheit

Raum für eine kleine Reise in die Vergangenheit ist ebenfalls in der Ausstellung: Zwei alte Küchen aus den Jahren 1974 und 1978 sind aufgebaut – passend dazu ein Esszimmertisch – alles stilecht mit 70er-Jahre-Deko.

Ein weiterer Bereich befasst sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. »Wir haben Baumpatenschaften vergeben und inzwischen 400 Bäume in Rödinghausen gepflanzt«, berichtet Bäumer. Zudem sei das Unternehmen mit verschiedenen Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet worden.

Zahlen und Fakten

Häcker Küchen ist ein Familienunternehmen, das seit 1898 besteht. Es beschäftigt am Standort Rödinghausen 1738 Mitarbeiter und hat 2018 einen Jahresumsatz von 602 Millionen Euro erzielt. Täglich werden 950 Küchen produziert. Die Exportquote liegt bei 39 Prozent. Die Küchen gehen weltweit in 60 Länder und werden größtenteils mit der eigenen Lkw-Flotte ausgeliefert. Die größten Abnehmer sind Frankreich, Großbritannien, die Benelux-Länder, Schweiz und Österreich.

Neues Werk in Venne

Derzeit baut Häcker Küchen ein autonomes Werk in Venne. Das Betriebsgelände ist 215.000 Quadratmeter groß. »Der erste Spatenstich erfolgte im September 2018 zur Hausmesse. Wir liegen aktuell beim Baufortschritt sogar vor der Zeit«, erklärt Bäumer. Es sei geplant, dass die Produktion in Venne zur A30 Küchenmeile 2020 anläuft. Er geht davon aus, dass die Bauarbeiten am Gebäude Ende dieses Jahres abgeschlossen sein werden. Anschließend wird der Maschinenpark errichtet. 450 Mitarbeiter werden in dem Werk mit Produktion, Lackiererei und Versand beschäftigt sein.