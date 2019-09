Was der Ostwestfale so »sacht« (sagt) oder nich »sacht«, was so auf einer ostwestfälischen Sitzparty passiert, was man »sacht« wenn das Essen »nich« schmeckt oder was die Welt insgesamt von Ostwestfalen lernen kann – das alles erklärt Meves. Das Kulturfrühstück findet am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen statt. Karten gibt es an der Tageskasse. Eine direkte Zufahrt zur Gesamtschule ist über die Straßen Auf der Drift und An der Stertwelle möglich.