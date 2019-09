Von Karl-Hendrik Tittel

Die Küche von heute soll bei Ballerina eben »Mehr als Küche« sein, wie das aktuelle Motto der Hausmesse deutlich macht. 25 in Szene gesetzte Beispiele auf rund 2300 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen, wie man sich das vorstellt: kein Ort für die bloße Zubereitung allein, sondern Herzstück der eigenen vier Wände. Dabei lässt Ballerina den Kunden reichlich Möglichkeit, den eigenen Stil zu definieren. Die traditionellen Raumeinteilungen verschwinden immer mehr, der fließende Übergang von der Küche in den Wohnbereich ist längst zum zentralen Motiv der Branche avanciert. Und das vermittelt ein »komplett neues Lebensgefühl«. Es soll wohnlich und gemütlich im Mittelpunkt von Haus und Wohnung sein, ohne modernsten Komfort vermissen zu lassen selbstredend.

»In unserer schnelllebigen Zeit wollen sich die Menschen in ihrem Zuhause geborgen fühlen«, sagt Heidrun Brinkmeyer, gemeinsam mit Heiko Ellersiek geschäftsführende Gesellschafterin. Diesen Trend bedient das Unternehmen mit neuen Materialien und Farben in warmen Tönen. Stellvertretend dafür steht Light Pepper, eine zarte Melange aus Grau und Beige. Die auf der Hausmesse erstmals vorgestellte Ballerina-Trendfarbe »entspricht dem Zeitgeist, weg vom kühlen Weiß, so wie es in der Autoindustrie bereits zu sehen ist, hin zu wärmeren Tönen«, so Brinkmeyer. Für das White Pepper bietet Ballerina ein Korpus-Komplettangebot in mehreren Ausführungen an – von Melaminharz über Mattlack bis hin zu Holz.

Altbewährtes neu interpretiert

nsgesamt 30 neue Materialien werden vorgestellt, was »den Wunsch der Kunden nach immer mehr Individualität« widerspiegelt. Dabei wird auch Altbewährtes neu interpretiert. Landhaus-Romantik nennen die Rödinghauser beispielsweise einen von mehreren hauseigenen Ausstattungstrends, der mit gefrästen Kassettentüren, stahlgehämmerten Griffen, oder einem Mix aus Holzoptik und Glas eine Brücke von der »guten alten Zeit« zur Moderne schlägt. Anregungen, die Küche nach eigenem Gusto zu gestalten, finden sich in mannigfaltiger Weise: Kochinseln mit Werkbankcharakter, digitale Einzellösungen, Sandsteindekor triff auf Bordeaux Eiche und Glasrahmentüren, die neuen »AluElements«, das polymere Material »Smart Glas« in satinierter oder glänzender Marmoroptik, die weiterentwickelte Y-Küche oder die Variante »Belle Epoque« mit echter deutscher Zinn-Eiche und samtigem Premiumlack.

Neben einer exklusiven Kooperation mit dem Hamburger Gewürzhersteller Ankerkraut und entsprechenden Stauraumlösungen für deren Produkte ist die »FreeStyle Wall« eine weitere Neuentwicklung. Hier wird die klassische Einbauküche in mobile Einheiten aufgelöst und als funktionale Einzelelemente in das Wohnraumkonzept integriert.