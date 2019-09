Von Kathrin Weeg

Rödinghausen (WB). Die Bauerschaftsglocke an der Friedhofskapelle Ostkilver soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Das schlägt die Gemeindeverwaltung in einer Vorlage zum Haupt- und Finanzausschuss vor. An diesem Dienstag, 24. September, sollen die Ausschussmitglieder darüber beraten.

Das Denkmal soll nur die Glocke von 1659 umfassen und nicht das Gestell und die Aufhängung. Die Glocke ist aus Bronze gegossen und stammt aus dem Jahr 1659 – so ist es auch auf ihr zu lesen. Weiterhin trägt sie die Aufschrift »Soli deo gloria«. Sie soll aus der Glockengießerei Johann Engelke aus Minden stammen, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.

Glocke wichtig für Ortsgeschichte

Ihre Funktion bestand einst darin, dass auch an Orten geläutet werden konnte, wo es keine Kirche gab und so über eine bestimmte Entfernung kommunizieren zu können. Die Bauerschaftsglocke soll unter Denkmalschutz gestellt werden, weil sie für die Geschichte der Bürger und für die Ortsgeschichte der Bauerschaft Ostkilver wichtig ist. »Sie zeigt, wie sich die Menschen vor den heute üblichen Kommunikationsmitteln unmittelbar mitteilen konnten. Für die Erhaltung und Nutzung liegen künstlerische Gründe vor, da die Glocke sowohl handwerklich den Bronzeguss im 17. Jahrhundert bezeugt und die kunstvolle Fertigung zeigt, dass ein Künstler gestaltend gewirkt hat«, heißt es weiter in der Vorlage.

Eigentümer einverstanden

Die Eigentümer haben sich im Vorfeld mit der Unterschutzstellung einverstanden erklärt. Das LWL-Denkmalpflegeamt, Landschafts-und Baukultur in Westfalen, stimmte in einer gutachterlichen Stellungnahme vom 19. August der Denkmaleigenschaft zu.

Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beginnt am Dienstag um 19 Uhr im Haus des Gastes. An diesem Tag wird auch über die Unterschutzstellung der historischen Eisenbahnbrücke in Bieren gesprochen. Auch hier schlägt die Gemeindeverwaltung in der Vorlage die Unterschutzstellung vor.