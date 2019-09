Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Hitze, Dürre, Stürme und Schädlinge – sie alle machen dem Wald zu schaffen. Während die Allgemeinheit weiter gerne in den Wald geht, um zu entspannen, bleiben an den Waldbesitzern jede Menge Arbeit und Kosten hängen. Über die Baumschäden in Rödinghausen und die Probleme der Waldbesitzer haben sich die Grünen informiert.

Wie kann der Wald gerettet werden? Wibke Brems und Matthi Bolte-Richter (beide MdL) ließen sich von den Experten des Bunds Deutscher Forstleute (BDF) unter anderem die Komplexität eines Waldumbaus bis hin zu klimastabilen Mischwäldern erklären.

Ausgewogene Mischung wichtig

Eines vorweg: Einfache, schnell umsetzbare Lösungen für diese Probleme gibt es wohl nicht. Wenn die heimischen Bäume mit dem neuen Klima nicht mehr zurecht kommen, müsse man überlegen, wie man sie ersetzen könne. »Vor allem eine ausgewogene Mischung ist bei der Neuanpflanzung wichtig«, sagte Claus Gröger, stellvertretender Landesvorsitzender BDF NRW. Etwa 60 Jahre müsse man aber neue Arten testen. »Denkbar sind solche, die jetzt in Regionen wachsen, in denen das Klima herrscht, das künftig bei uns zu erwarten ist«, so Gröger. In Frage kämen beispielsweise der Küstenmammutbaum aus Nordamerika aber auch bekanntere Arten wie Platane oder Baumhasel.

»Nichts tun, ist keine Option«

»Aber wer weiß schon, ob diese Bäume dann für das Klima in 100 Jahren geeignet sind«, meinte er nachdenklich. Bislang war die Buche der Hoffnungsträger des Waldes – aber auch sie hat extrem unter der Trockenheit gelitten.

Nichts zu tun und den Wald sich selber zu überlassen, hält Gröger für falsch. »Die Natur würde das sicher auf Dauer gesehen alleine regeln können. Aber haben wir so viel Zeit?«, fragte er.

Schäden an den Bäumen

Anna Rosenland vom Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe, Bezirk Herford, zeigte den Politikern die Schäden an den Bäumen. »Der Borkenkäfer ist eines der größten Probleme«, sagte sie. In Kombination mit dem Klimastress führe er zu gravierendem Waldsterben. Vor allem jede Menge Fichten hätten gelitten und mussten gefällt werden. »Der Borkenkäfer geht zwischen Rinde und Holz, zerstört es aber nicht. Es kann noch verkauft werden«, erklärte sie.

Da aber in kurzer Zeit so viel Holz gefällt werden musste, ist der Markt übersättigt. Es ist kaum noch Geld zu erzielen. Gab es früher 102 Euro für den Kubikmeter Fichte, sind es heute noch 41 Euro. Allein der Einsatz des Harvesters kostet aber schon im Schnitt 25 Euro por Baum. Am Ende zahlen die Waldbesitzer inzwischen oft sogar drauf.

64 Prozent des Waldes in NRW in privater Hand

Doch was kann die Politik für Waldbesitzer tun? immerhin sind 64 Prozent des Waldes in NRW in privater Hand. Waldbesitzer Ralf Maron wünscht sich, für den Sauerstoff, den der Wald produziert, und den Kohlenstoff, den er einlagert, einen Obolus, der nach einem Flächenschlüssel abgerechnet werden könnte. »Ich denke, eine solche Abgabe könnten auch die Bürger besser verstehen«, sagte er. Schließlich nutzen sie alle den Wald.

Elf-Punkte Plan der Grünen

Wibke Brems und Matthi Bolte-Richter stellten Auszüge aus ihrem Elf-Punkte Plan für den Waldumbau vor. Sie wollen Waldfonds auflegen, um Kosten besser verteilen zu können. Außerdem wollen sie sich dafür stark machen, dass das zuständige Ministerium zeitnah ein Konzept erstellt, wie Waldbesitzer beim Umbau auf eine naturnahe, ökologische Waldbewirtschaftung unterstützt werden können.