Die Bauarbeiten am neuen Häcker-Werk in Venne schreiten zügig voran und sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dann wird der Maschinenpark errichtet. Foto: Häcker Küchen

Von Kathrin Weege

Rödinghausen/Venne (WB). Auf einer Fläche von 22 Fußballfeldern – auf 215.000 Quadratmetern – baut Häcker Küchen sein neues Werk in Venne (Landkreis Osnabrück). Die Arbeiten liegen im Zeitplan. »Die Produktion soll im September 2020 anlaufen«, sagt Carsten Bäumer, Leitung Unternehmenskommunikation.

Das Werk wird mit Produktion, Lager, Lackiererei und Versand autonom sein. Für eine solche XXL-Baustelle muss einiges an Material befördert werden. Allein für die Produktionshalle wurden 200.000 Kubikmeter Erde bewegt. Schotter wurde von 3.300 Sattelzügen mit einem Fassungsvermögen von je 15 Kubikmetern angeliefert. 3.400 Betonfertigteile sind für den Gesamtbau erforderlich für Stützen, Abfangträger, Sockel, Binder und mehr. Die größten Betonträger haben ein Gewicht von 48 Tonnen.

370 Kilometer Kabel verlegt

Und noch ein paar Zahlen: 1.000.000 Kilogramm Bewehrungsstahl wurden für die Sohle des Hochregallagers verbaut. Die Grundfläche des Lagers ist 7100 Quadratmeter groß, das Lager 30 Meter hoch.

Für die Elektroinstallation sind Kabel auf einer Länge von insgesamt 370 Kilometern verlegt worden: 10 Kilometer Mittelspannungskabel, 13,5 Kilometer Lichtbandsystem für 2.000 Leuchten, 60 Kilometer EDV-Kabel sowie viele weitere Kabel.

Mit einer Fläche von über 50.000 Quadratmetern nimmt der Produktionsbereich die größte Fläche des dreiteiligen Baus in Anspruch. Der Wareneingang umfasst über 5.500 Quadratmeter und die Versandhalle 25.000 Quadratmeter. »In Zukunft sollen hier täglich bis zu 5.000 Küchenschränke auf 33 Lastwagen abtransportiert werden«, heißt es seitens des Unternehmens.

450 Fachkräfte

»450 Fachkräfte werden am neuen Standort arbeiten«, erklärt Bäumer. Das sind Produktionsmitarbeiter, Maschinenbediener, Mitarbeiter für den innerbetrieblichen Transport sowie Kraftfahrer und Versandmitarbeiter.

»Der erste Spatenstich erfolgte im September 2018 zur Hausmesse. Wir liegen aktuell beim Baufortschritt sogar vor der Zeit«, erklärte Bäumer anlässlich der Hausmesse zur A30-Küchenmeile . Carsten Bäumer geht davon aus, dass die Bauarbeiten am Gebäude Ende dieses Jahres abgeschlossen sein werden. Anschließend wird der Maschinenpark errichtet.

Bau war mal für Bünde geplant

Ursprünglich hatte der Küchenmöbelhersteller aus Rödinghausen für seinen neuen Standort auch eine Fläche in der Nachbarschaft ins Auge gefasst – und zwar in Muckum. Im August 2017 gab Häcker dann bekannt, in Venne bauen zu wollen.

Das Unternehmen begründete die Entscheidung damals mit der Tatsache, dass in Venne kurzfristig mit dem Bau begonnen werden könne. Wegen der Fläche in Bünde hatte es unter anderem Widerstand durch eine Bürgerinitiative gegeben.