An der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver sollen weitere Räume für den offenen Ganztag entstehen. Foto: Daniel Salmon

Rödinghausen (WB/KaWe). Da die Anzahl der Kinder, die im offenen Ganztag an der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver in der Vergangenheit stetig auf aktuell 93 gestiegen ist, plant die Gemeinde Rödinghausen, die OGS zu erweitern. Der Rat der Gemeinde votierte einstimmig dafür, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Planung der Erweiterung in die Hand zu nehmen.

Für die zum Teil neuen Herausforderungen und erweiterten Angebote reichen die Räume der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver nicht mehr aus. Im Haushalt 2019/2020 hat der Rat der Gemeinde Rödinghausen deshalb für das Jahr 2020 bereits Mittel für die Erweiterung der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver eingeplant. »Jetzt geht es darum, noch in 2019 die Mittel für die Planungskosten außerplanmäßig bereitzustellen, um die räumliche Situation an der Grundschule möglichst bald zu entspannen«, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer.

Küchenumbau wird integriert

Konkret handelt es dabei um rund 22.300 Euro für die Planungsleistungen zur Erweiterung der Grundschule. Die muss die Gemeinde aber nicht zusätzlich aufwenden. Entsprechende Mittel waren 2019 bereits für die Neuausstattung der Küche im offenen Ganztag Bruchmühlen vorgesehen. Der Umbau der Küche wird bei einer Erweiterung der Grundschule Bruchmühlen-Ostkilver in die Gesamtmaßnahme integriert.

Geplant sind zwei zusätzliche Gruppenräume, drei Förderräume, ein Personalraum sowie ein Besprechungsraum.

Neben der Betreuung der OGS-Kinder werden 13 Schüler mit geringen Deutschkenntnissen parallel zum regulären Unterricht gefördert. Ebenfalls parallel zum Unterricht bietet die Schule in kleinen Gruppen Forder- und Förderunterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch für Kinder mit besonderer Begabung oder Lernschwierigkeiten an.

Baustein für Familienfreundlichkeit

»Das ganzheitliche Bildungs- und Betreuungsangebot ist ein wichtiger Baustein für die Familienfreundlichkeit der Gemeinde Rödinghausen«, sagt Bürgermeister Vortmeyer. »Schülerinnen und Schüler können so während des Unterrichts und auch darüber hinaus gefördert werden. Wir helfen den Eltern dabei, Familie und Beruf zu vereinbaren.«

Karin Menke (SPD-Fraktionsvorsitzende) sagte, dass sie die Erweiterung begrüße, da man sich darauf einstellen müsse, dass auch künftig immer mehr Kinder das OGS-Angebot nutzen würden. Die WiR-Fraktion bezeichnete den Offenen Ganztag an der Schule als ein Erfolgsmodell. »Die Kinder und Mitarbeiter leiden unter der Raumnot. Der Anspruch an die OGS ist groß, daher ist es wichtig, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen«, so Gundula Priebe (WiR).