Rödinghausen (WB). Naturkunde mal anders: Einmal im Jahr bereisen Umweltausschuss und Naturschutzbeirat den Kreis Herford, um verschiedene Naturschutzmaßnahmen des Kreises zu begutachten und zu beurteilen. In diesem Jahr schauten sich die Mitglieder einen Blühstreifen in Bünde sowie verschiedene Kompensationsmaßnahmen in Rödinghausen an.