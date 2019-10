Rödinghausen (WB/KaWe). Die Firma Ballerina Küchen entwickelt sich wirtschaftlich positiv und benötigt daher ein neues Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude, da die vorhandene Ausstellung noch in einem Teil der Produktionshallen untergebracht ist.

Auch weitere Büroräume werden benötigt. »Ein repräsentatives Ausstellungs- und Verwaltungsgebäude an exponierter Stelle an der Bruchstraße ist für das Unternehmen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar«, so die Gemeindeverwaltung. Für diese Planungen ist es erforderlich, den Flächennnutzungs- und Bebauungsplan »In der Lage/Bruchstraße« zu ändern. Dem stimmten die Mitglieder des Rates der Gemeinde Rödinghausen einstimmig zu und machten damit den Weg für den Erweiterungsbau frei.