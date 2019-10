Frank Rottmann (lnks), bei der Westfalen Weser Netz GmbH für Straßenbeleuchtung verantwortlich, berichtet Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer vom Abschluss der Umrüstung. »Mit 74 Prozent LED-Anteil ist Rödinghausen Spitzenreiter im Kreis Herford«, so Rottmann.

Rödinghausen (WB). Rödinghausen stellt auf innovative und klimafreundliche Straßenbeleuchtung um. So hat die Gemeinde in diesem Jahr 497 veraltete Quecksilberdampf- und Natriumdampfhochdrucklampen durch langlebige und energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt und spart allein damit 130 Tonnen CO pro Jahr ein.