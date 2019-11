Es war im Frühsommer dieses Jahres, als die Rödinghauser Tanzschule Joschko die Möglichkeit bekam, mit ihren Tanzschülern bei der Stadion-Show der Bünder Magier teilzunehmen. Nach wochenlanger Vorbereitung der Choreografien fuhren 100 Tänzer und Tänzerinnen zwischen sieben und 51 Jahren nach Düsseldorf, um dort mit Chris und Andreas Ehrlich während ihrer Stadion-Show »Flash« aufzutreten und dort zu eigens komponierten Songs der beiden Magier zu tanzen.

40.000 Zuschauer

Die großen und kleinen Tänzer waren aktiver Bestandteil dieser atemberaubenden Show, die mit über 40.000 Zuschauern zu einem Weltrekord der Ehrlich Brothers führte. Sie wurde sogar vom Fernsehen aufgezeichnet und wird bei RTL am 29. November um 20.15 Uhr und am 1. Dezember um 11.05 Uhr ausgestrahlt.

»Es waren Eindrücke, die man auch Wochen nach dem Event kaum fassen kann«, sagten Friederike und Michael Joschko, Inhaber der Tanzschule aus Rödinghausen. Teil einer so großen Show eines so bekannten Magier-Duos zu sein, sei unbeschreiblich. »Wir freuen uns alle jetzt auf die TV-Ausstrahlung.« Man danke dem gesamten Team der Ehrlich Brothers und für die Idee, die Tänzer in die Show einzubinden, sowie für das Vertrauen in die Tanzschule, sagte Friederike Joschko. »Es war eine tolle Zusammenarbeit mit den Ehrlich Brothers und wir sind alle stolz und glücklich über so viele schöne und Erinnerungen an diesen Tag.«