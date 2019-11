Rödinghausen (WB). Den Satz „Ich gehe noch gerade zum Budni“ hat in Hamburg jeder schon mal gesagt – und bald kann man das auch in Bruchmühlen.

Der Drogeriefachmarkt Budnikowsky ist im Norden von Deutschland so bekannt, wie Rossmann und dm hier in der Region. Das 1912 gegründete Familienunternehmen mit mehr als 180 Filialen will jetzt in die Gemeinde Rödinghausen kommen und einen Drogeriefachmarkt in Bruchmühlen eröffnen

„Mit der Budnikowsky-Filiale wird der Einzelhandelsstandort an der Bruchstraße weiter gestärkt“, begrüßt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer die Entscheidung des Hamburger Unternehmens. Gebaut wird der Drogeriemarkt vom Eigentümer der Freifläche westlich von Edeka Adam und südöstlich der Sparkassenfiliale in Bruchmühlen. „Budnikowsky wird als Mieter in den Neubau einziehen und damit das alles möglich wird, schaffen wir als Gemeinde die Rahmenbedingungen“, sagt Bürgermeister Vortmeyer.

Thema in Ausschuss und Rat

Seit 2018 besteht eine Einkaufs- und Expansionsallianz zwischen Budnikowsky und dem Lebensmitteleinzelhandelskonzern Edeka. „Ziel ist eine bundesweite Expansion, bei der Budnikowsky an Bekanntheit gewinnt“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Und weiter: „Wir setzen auf Kontinuität und Kommunikation. Verlässlichkeit und Langfristigkeit liegen uns am Herzen.“

Voraussetzungen für den Bau des Drogeriefachmarkts sind die Änderungen des entsprechenden Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans. Über diese Angelegenheit soll im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (5. Dezember) und im Gemeinderat der (12. Dezember) beraten und entschieden wird. Der Beschlussvorschlag sieht eine frühzeitige Bürgerbeteiligung vor, bei der die Planentwürfe 14 Tage lang im Rödinghauser Rathaus einzusehen sind.