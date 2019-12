Von Kathrin Weege

Rödinghausen (WB). Vorsichtig setzen die Mädchen und Jungen vom Grundschulverbund Rödinghausen/Bieren die zarten Baumpflänzchen in die Löcher auf dem Gelände um das Wiehenstadion. Gerade so tief, dass ihre Wurzeln bedeckt sind. Dann wird mit Erde aufgefüllt. Symbolisch arbeiten die Kinder einige Löcher ab. Die große Pflanzaktion von einem Profibetrieb wird folgen. Denn Häcker Küchen setzt insgesamt 900 Bäume. „Ganz so viele können die Grundschüler hier heute nicht schaffen“, sagt Kreisförsterin Anna Rosenland lächelnd und erklärt den Schülern genau, wie man solch eine junge Pflanze in den Boden bringt.