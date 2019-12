Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer (Dritter von rechts) überreichte bei einem Frühstück im Haus des Gastes die drei Heimatpreise an die stolzen Gewinner. Die Auszeichnung, die mit 5000 Euro dotiert ist, wurde erstmals vergeben.

Rödinghausen (WB). Als einzige Kommune im Kreis Herford hat Rödinghausen in diesem Jahr zum ersten Mal den Heimatpreis verliehen. 5000 Euro vergibt die Gemeinde dabei als Anerkennung für Verdienste, die zum Erhalt der historischen Identität von Rödinghausen beitragen.

Der erste Platz des Heimatpreises 2019 geht dabei an Familie Höpker für ihre Verdienste zum Erhalt eines der ältesten Gebäude in Rödinghausen: dem Haus Kilver. „Der ehemalige Herrensitz, der urkundlich erstmals 851 erwähnt wurde, ist von historischer Bedeutung und es ist eine große Leistung, so ein Gebäude mit Kreativität und Engagement zu erhalten“, sagte Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer nun bei der feierlichen Preisübergabe im Haus des Gastes.

Mit dem zweiten Platz würdigte die Gemeinde den Einsatz und das langjährige Engagement des Verkehrsvereins Rödinghausen, der sich anfangs für die Förderung des Tourismus einsetzte und sich heute vielfältigen Aufgaben widmet, wie der Pflege und Beschilderung der Wanderwege, Instandhaltung der Schutzhütten und dem Aufstellen von mehr als 100 Bänken.

Über Platz drei des Heimatpreises 2019 freuen sich die Landfrauen. Seit mehr als 80 Jahren ist die Gruppe in Rödinghausen aktiv und sorgt immer wieder für Innovationen und neue Ideen. „Die Landfrauen stellen jedes Jahr ein umfangreiches Programm und Kurse für alle Interessierten auf die Beine“, sagte der Bürgermeister. Und auch bei vielen Veranstaltungen der Gemeinde seien sie unverzichtbare Unterstützer. „Die Landfrauen haben sich frühzeitig für alle Frauen geöffnet und sind heute die mitgliederstärkste Gruppe im Kreis Herford.“

Das Preisgeld wurde dabei in der Staffelung 2500 Euro (erster Platz), 1500 Euro (zweiter Platz) und 1000 Euro (dritter Platz) vergeben. Möglich wurde das durch das Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“, das vom Land Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde.

Eine extra eingesetzte Jury, zu der Bürgermeister Vortmeyer, Kreisheimatpfleger Eckhard Möller, Gemeindehistorikerin Barbara Düsterhöft und sieben Vertreter der verschiedenen Ratsfraktionen gehörten, bewertet die eingegangenen Einsendungen, über die der Gemeinderat dann abschließend entschieden hat.

Neben den drei Trägern des Rödinghauser Heimatpreises waren auch die anderen Bewerber zur festlichen Preisübergabe mit Vorführungen der Showtanzgruppe Rödinghausen und einem leckeren Frühstück ins Haus des Gastes eingeladen.

Ernst-Wilhelm Vortmeyer übergab an sie jeweils ein Geldgeschenk. „Mir ist es wichtig, dass wir das Engagement aller Bewerber wertschätzen“, sagte der Bürgermeister. „Und ich hoffe, dass sie sich im kommenden Jahr wieder bewerben.“