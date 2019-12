Der S-E-L-Chor aus Schülern, Lehrern und Eltern der Rödinghauser Gesamtschule singt beim Konzert in der Bartholomäuskirche amerikanische Weihnachtslieder. Etwa 150 Schüler wirkten an dem Programm mit. Die Stücke reichten vom Barock bis in die Gegenwart.