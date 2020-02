Von Daniel Salmon

Schüler als Verursacher

Konkret schilderte der Christdemokrat den Fall einer in dem Bereich lebenden Familie, die ihm bekannt sei. „Und wenn die sonntags zum Brötchenholen zum Bäcker gehen, nehmen sie auf dem Hinweg eine Tüte mit. Wenn sie wieder nach Hause kommen ist sie voll – mit Müll“, betont Lübeck.

Scheinbar werde ein Teil des Mülls, der sich in dem Bereich zwischen Gesamtschule und den Verbrauchermärkten in einigen hundert Metern Entfernung befinde, zum großen Teil von den Schülern verursacht. „Gab es dazu ein Gespräch mit der Schulleitung?“, wollte Lübeck daher von Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer wissen.

Dialog zwischen Gemeinde und Gesamtschule

„Wenn das mit der Vermüllung nicht besser wird, dürfen die Kinder und Jugendlichen das Schulgelände während der Pausen nicht mehr verlassen“, berichtete Vortmeyer von einem bereits geführten Dialog zwischen Gemeindeverwaltung und Gesamtschule. Den Schülern sei diese mögliche Konsequenz auch bereits aufgezeigt worden, sollte sich ihr Verhalten in der Sache nicht bessern. Der Bürgermeister betonte zudem, dass die immer freitags stattfindenden Reinigungsaktionen des Schulumfeldes durch die Schüler zwar generell hilfreich seien und herumliegender Müll auch eingesammelt werde. Durch die Baumaßnahmen, die derzeit an der Stertwelle und an dem angrenzenden Grundschulneubau durchgeführt werden, könne diese von den Kindern und Jugendlichen durchgeführte Säuberung aber nicht in dem nötigen Umfang durchgeführt werden.

„Wenn die Maßnahmen abgeschlossen sind, wird die Säuberung in dem Bereich wieder komplett durchgeführt”, stellte Bürgermeister Vortmeyer in Aussicht. Trotzdem wolle die Verwaltung in Sachen Vermüllung noch einmal den Kontakt mit der Gesamtschulleitung aufnehmen.

Müllsammelaktionen

SPD-Ratsherr Siegfried Lux wollte während der Ratssitzung wissen, wann die nächste gemeindeweite Müllsammlung stattfindet. Die Verwaltung lieferte die Antwort prompt. Demnach ist die Säuberungsaktion im gesamten Gebiet der Kommune für 28. März geplant. Treffpunkt für die Sammler in Bieren ist um 9 Uhr die dortige Grundschule. Ebenfalls um 9 Uhr geht es in Schwenningdorf los, Treff ist an der Dreifach-Sporthalle. Die Sammler für den Bereich Bruchmühlen versammeln sich um 10 Uhr am Sportplatz Westkilver. Auch um 10 Uhr geht es ist Ostkilver los. Ausgangspunkt dort ist das Sportlerheim an den Fichten. Wer mitsammeln will, kann sich bis Ende Februar an die Gemeindeverwaltung wenden. Im Rödinghauser Ortskern sammeln Viertklässler der Grundschule bereits am 25. März Müll ein.