Von Annika Tismer

Rödinghausen (WB). Exakt 50 Jahre ist es her, seit die Idee, den Karneval in die Gemeinde Rödinghausen zu holen, zum ersten Mal aufkam. Der inzwischen verstorbene Peter Schneider Senior erfüllte damit nicht nur sich selber einen Traum, er sorgte auch dafür, dass die Veranstaltung zur festen Tradition mit Kult-Status werden sollte.

Dieses Jubiläum ist im Haus des Gastes mit der großen Prunksitzung gefeiert worden. Und die stand in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Jeck to the future“. Mit dem „Flux-Kompensator“ sind die Karnevalisten dafür durch die Jahrzehnte gereist, wo sie unter anderem bei der deutschen Version der „Men in Black“, den „Men mit Blackout“, landeten. Die sangen sich einmal gemeinsam mit den bunt verkleideten Gästen durch die letzten Jahrzehnte und stimmten Songs wie „Viva Colonia“ oder „Zehn kleine

Foto: Annika Tismer

Jägermeister“ mit selbst kreierten Texten an.

„Meilensteine“ der vergangenen Monate besangen dagegen auch in diesem Jahr die „Knööner“. So wurden der gewollte Verbleib des SV Rödinghausen in der Regionalliga mit einem „Warum habt ihr denn Nein gesagt“ besungen oder mit dem Reim „Man redet keinen Stuss, nach zehn Minuten ist dann Schluss“ eine kürzlich durchgeführte, zehnminütige Ratssitzung belächelt. Aber auch ein Dankes-Lied an den noch amtierenden Bürgermeister „EWI“ durfte an dieser Stelle nicht fehlen und sorgte für reichlich Applaus.

Von vielen erwartet waren aber natürlich auch in diesem Jahr die wie immer spektakulären Auftritte der Tanzgruppen, die mit dem Flux-Kompensator unter anderem in die Galaxie befördert wurden, wo sie mit Lichtschwertern und bunten Kostümen über die Bühne wirbelten. Einen Blick in die Zukunft warfen unterdessen auch die Kellerasseln, die ins Jahr 2030 reisten, wo manch ein ehemaliger Rödi-Jeck in einer Selbsthilfegruppe gelandet ist, weil er nach Jahren des Karnevals von echten Problemen geplagt wird: Vom Stufe-2-Syndrom, welches für unkontrolliertes Stampfen sorgt, oder vom Karnevals-Tourette, was dazu führt, dass immer neue Rollen eingenommen werden müssen.

In neue Rollen sind in diesem Jahr auch die Preladies geschlüpft, die als Hogwarts-Schüler über die Bühne tanzten.

Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltung war aber sicherlich auch in diesem Jahr der Auftritt der Showtanzgruppe, die mit „The Show“ begeisterte.