Tine Wittler – seit 15 Jahren selbst Wirtin und vielen aus der Sendung „Einsatz in vier Wänden“ bekannt – nimmt das Publikum musikalisch an die Hand und geht mit ihm auf eine fröhliche Reise durch die wundervolle Welt der Kaschemmen am Bierdeckelrand der Gesellschaft. Im Gepäck hat sie Geschichten und Anekdoten, die sie liebevoll mit selbst geschriebenen und gemeinsam mit ihrem Pianisten Greg Baker komponierten Chansons garniert.

Und wer schon immer einmal wissen wollte, wie man ein Hausverbot in einer Kneipe vermeiden kann – für den schiebt Tine Wittler augenzwinkernd den passenden Tipp über den Tresen.

Mit ihrer Sendung “Einsatz in vier Wänden” (2003 bis 2013) erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis und inspirierte zehn Jahre lang eine ganze Nation in Sachen „Home Design“. Bis heute ist sie in diesem Bereich für ausgesuchte Auftraggeber auf Vortragsreisen unterwegs, auch wenn ihr Arbeitsschwerpunkt seit 2011 auf ihrer Tätigkeit als Künstlerin und Kulturbotschafterin liegt. Seit Herbst 2017 steht Tine Wittler als „singende Wirtin Josepha Voglhuber“ in „Das Weiße Rössl mit Schuss“ für die „Krimödie Hamburg“ auf der Bühne. Mit einer Neuinszenierung ihres Debütromans und Dauerbrenners „Die Prinzessin und der Horst“ (Regie: Sibylle Langhorst) tourt sie seit der Spielzeit 2019/2020.

Wer mit Tine Wittler gemeinsam ein Bier – oder Saft – trinken möchte, kann sich einen Platz in Brüngers Landwirtschaft reservieren unter Telefon (05226) 606 oder auch per E-Mail an info@bruengers.de.