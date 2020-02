„Rödinghausen Helau“ hieß es, als die Jecken vom Wiehen das Rathaus stürmten. Seit 50 Jahren wird Karneval in Rödinghausen so richtig gefeiert, seit 40 Jahren ist die Weiberfastnacht aus dem karnevalistischen Programm nicht mehr wegzudenken. Foto: Daniel Salmon

Von Hilko Raske

Rödinghausen (WB). Ob Zombie-Sisters, die Damen von der Tankstelle oder die „Wiehen-Weiber im Rödi-Bus“ – wenn an Weiberfastnacht der Sturm auf das Rödinghauser Rathaus beginnt, sind originelle Kostümierungen Trumpf. Und alle männlichen Mitarbeiter in der Verwaltung wissen – heute wird der Schlips um ein Stück kürzer.

Um 16.11 Uhr setzte sich die karnevalistische Karawane vom Haus des Gastes in

Weiberfastnacht in Rödinghausen Fotostrecke

Foto: Daniel Salmon

Bewegung. Etwa 200 Jecken verteilten Konfetti, das Prinzenpaar Silas und Carmen warf Kamellen, Popcorn und Süßes in die Menge, die auf der Alten Dorfstraße in Richtung Rathaus unterwegs war. Unter ihnen natürlich auch die Mitglieder der Showtanzgruppe, die für Weiberfastnacht Kostüme von den Prunksitzungen aus dem vergangenen Jahr recycelten und als farbenfrohe Clowns Frohsinn verbreiteten. Beim Festumzug kam der Rödi-Bus so richtig auf Touren. Die acht Damen, vielen als die „Wiehen-Weiber“ bekannt, hatten sich nämlich mit einer Verkleidung aus Pappe in einen Tourenbus verwandelt. Da durfte die passende Kopfbedeckung natürlich nicht fehlen: ein Halteschild aus Filz.

Am Rathaus wurden die „Narren vom Wiehen“ schon von Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer erwartet. „Ich freue mich jedes Jahr darauf“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Seit 50 Jahren sei der Karneval fest in der Gemeinde verankert, seit 40 Jahren gebe es den Sturm aufs Rathaus zu Weiberfastnacht – und jedes Mal sei die Stimmung fantastisch gewesen.

Als Erste marschierte Conni Streuter vom Rödi-Bus die Rathaustreppe hinauf, schnappte sich ein Mikrofon – und bekam auf jedes „Rödinghausen“ ein „Helau“ zurück. „Wir Frauen sind die heimlichen Helden des Alltags. Wir haben uns diesen Tag verdient. Nun gibt es zwar noch Muttertag – aber da müssen wir ja sowieso alles selber machen“, rief sie in die Menge. Für Bürgermeister Vortmeyer gab’s ein Küsschen und einen Fahrplan vom „Rödi-Bus“. „An jeder Haltestelle muss ein Schnaps getrunken werden“, erklärte sie. Vortmeyer revanchiert sich mit einem symbolischen Schlüssel. Für die Jecken standen im Rathaus die passenden Getränke bereit, bevor im Haus des Gastes weiter gefeiert wurde.