Siegfried Lux (61) will für die SPD in Rödinghausen Bürgermeister werden und die Nachfolge seines Parteigenossen Ernst-Wilhelm Vortmeyer antreten.

Von Daniel Salmon

Rödinghausen (WB). Er ist der Erste, der in Rödinghausen seinen Hut in den Ring wirft: SPD-Ratsherr Siegfried Lux will Bürgermeister der Wiehengemeinde werden. Seine Kandidatur hat der 61-Jährige am Donnerstagnachmittag öffentlich gemacht.