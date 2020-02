Von Daniel Salmon

Das Thema in die Öffentlichkeit brachte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates Klaus-Herrmann Pörtner. In der Einwohnerfragestunde wollte er von Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer wissen, ob es konkrete Pläne für ein Ärztehaus in der Kommune gebe. Der Verwaltungschef sagte zu, die Frage schriftlich zu beantworten.

Das Westfalen-Blatt hakte in der Sache nach. „Mit fünf niedergelassenen Allgemeinmedizinern auf dem Gebiet der Gemeinde ist die ärztliche Versorgung in Rödinghausen im Vergleich zu anderen Kommunen vergleichbarer Größe überdurchschnittlich“, erklärte Bürgermeister Vortmeyer auf Anfrage. Die gute medizinische Verfügbarkeit solle auch fortbestehen, wenn einer der Ärzte in den Ruhestand gehe, so das Gemeindeoberhaupt weiter.

Um die Vernetzung der Ärzte zu stärken, gemeinsame Serviceleistungen zu etablieren und gegebenenfalls zusätzliche Fachärzte nach Rödinghausen zu holen, befindet sich Vortmeyer aktuell in Gesprächen mit den Hausärzten. „Dabei geht es um die Möglichkeiten, ein Medizinisches Versorgungszentrum in Rödinghausen aufzubauen“, sagt Vortmeyer. Zusammen mit den Hausärzten seien bislang verschiedene Modelle und Überlegungen besprochen worden – unter anderem ging es dabei auch um eine mögliche Kooperation mit dem Ärztenetzwerk MuM, das seinen Sitz an der Bünder Viktoriastraße hat.

Allerdings: Die Rahmenbedingungen für den Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums sind nach Angaben aus dem Rathaus „herausfordernd“. Unter anderem seien beispielsweise kassenärztliche Zulassungen nur begrenzt möglich. Denn die Kassenärztliche Vereinigung erstelle ihren jährlichen Bedarfsplan für Ärzte bezogen auf das gesamte Herforder Kreisgebiet. Und die Facharztversorgung hier – betrachtet über alle neun Kommunen – liege bereits über den maximal vorgegebenen 110 Prozent.

„Um die medizinische Versorgung in Rödinghausen weiter zu verbessern und auch langfristig sicherzustellen, bleiben wir im Gespräch mit den Rödinghauser Hausärzten“, versichert Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer abschließend.