Unternehmer Sven-Eric Adam (48) will Bürgermeister in Rödinghausen werden.

Von Daniel Salmon

„Im Dienst der Bürger”, so lautet der Slogan, mit dem der 48-Jährige seine Kampagne überschrieben hat. „Vor über 20 Jahren haben mich die Bürger in Rödinghausen aufgenommen und immer unterstützt. Ich will der Gemeinde was zurückgeben, mich für die Menschen einsetzen“, sagt der Besitzer von drei Edeka-Supermärkten in Schwenningdorf, Bruchmühlen und Buer. Mit der Politik habe er auch wegen seines Jobs in der Vergangenheit oft Berührungspunkte gehabt.

Seine Familie weiß Adam bei seinen ehrgeizigen Plänen hinter sich: „Ich habe am Wochenende mit allen gesprochen, habe ihren Rückhalt. Das war mir sehr wichtig.“ Sollte er bei der Wahl tatsächlich siegen, will er die Geschicke seines Unternehmens abgeben. „Ich will mich dann voll auf meine neue Herausforderung konzentrieren.“

Adam ist in der Gemeinde nicht nur als Chef von drei Lebensmittelgeschäften mit insgesamt 180 Mitarbeitern bekannt. Unter anderem ist er als Vorsitzender beim TuS Bruchmühlen und in anderen Funktionen auch bei weiteren Vereinen aktiv. Auch den Schulen und Kitas fühlt er sich verbunden.

Vereine unterstützen

Doch was qualifiziert ihn zum Bürgermeister? „Ich bin Unternehmer, Visionär, vor allem ein Macher. Wenn ich etwas sage, dann handle ich auch. Dafür bin ich bekannt“, gibt sich der Vater von zwei Söhnen (10 und 15 Jahre) selbstbewusst. Und er sagt auch genau, wofür er steht. „Ich will Wohnraum in der Gemeinde schaffen, bezahlbar und für alle Lebenslagen.“ Wichtig ist es dem 48-Jährigen zudem, die örtlichen Vereine – 70 sind es etwa – in ihrer Arbeit zu unterstützen, ihre Vielfältigkeit zu behalten und zu bewahren.

„Außerdem möchte ich die Gemeindeverwaltung modernisieren“, so Adam, der es nicht gut findet, dass sich die Behörde auf mehrere Standorte (Rathaus und Haus des Gastes) verteilt. Die Unternehmen vor Ort liegen ihm ebenfalls am Herzen. Hier ist ihm aber eine Entwicklung mit Weitsicht wichtig. Dabei verweist Adam auf das ursprünglich geplante Fachmarktzentrum in Bruchmühlen, für das der sogenannte Schulwald abgeholzt werden sollte: „So etwas geht nicht.“ Die Pläne wurden letztlich ad acta gelegt.

Auch das Thema Sicherheit hat Adam auf seiner Agenda. „Ich will Angsträume beseitigen, die Leute sollen sich in Rödinghauser sicher fühlen“, sagt der Unternehmer und verweist unter anderem auf den Bereich um das Klärwerk in Bruchmühlen: „Das ist eine dunkle Ecke.“ Auch ein anderes Übel hat der 48-Jährige im Visier: die Drogenkriminalität. „Viele Leute glauben, so etwas gibt es auf dem Lande doch nicht. Aber das stimmt nicht.“ Er hat noch weitere Pfeile im Köcher, die will sich der Rödinghauser aber noch aufsparen: „Ich habe da noch einige Ideen.“

150 Unterschriften für Kandidatur

Als unabhängiger Kandidat sieht Adam die Chance, überparteiliche Brücken zwischen den unterschiedlichen Fraktionen zu bauen. Den Fraktionschefs hat er seine Absichten am Mittwochnachmittag per Mail mitgeteilt. „Ich werde mich bei den Parteien vorstellen. Wer mag, kann mich unterstützen. Aber ich bleibe trotzdem unabhängig“, stellt er klar. Er würde sich aber auch über weitere Mitbewerber freuen. „Die Bürger sollen schließlich die Wahl haben.“ Seinen bisher einzigen Konkurrenten Siegfried Lux schätzt der 48-Jährige. Und er weiß auch um die Verdienste des amtierenden Gemeindechefs Bescheid: „Ich weiß, ich würde in große Fußstapfen treten. Aber ich habe in der Vergangenheit auch schon einiges bewegt.“

Um seine Kandidatur anmelden zu können, braucht Adam 150 Unterschriften von 150 wahlberechtigten Rödinghauser Bürgern. „Das schaffe ich“, sagt er. Im kommenden Monat will er dann in den Wahlkampf starten. Eine Strategie habe er sich bereits überlegt.

Kommentar

Auch wenn er ohne Parteibuch antritt: Mit Sven-Eric Adam hat SPD-Kandidat Siegfried Lux nun einen ernst zu nehmenden Herausforderer im Kampf um den Chefsessel im Rödinghauser Rathaus. Der 48-Jährige ist in der Wiehengemeinde bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Er rührt in allen Pötten, wie man in Ostwestfalen sagt, ist in den heimischen Verein gut vernetzt und angesehen. Und was auch wichtig ist: Der Unternehmer tritt selbstbewusst auf, man merkt ihm an, dass er die Entscheidung für eine Kandidatur nicht aus dem hohlen Bauch getroffen hat. Spannend wird nun, wie sich die Parteien, die noch keinen Bewerber aufgestellt haben, verhalten. Adam hat ihnen die Hand ausgestreckt. Ein cleverer Schachzug des Supermarktchefs.