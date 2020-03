Lange passierte wenig an der Brandruine an der Bahnhofstraße. Im Sommer 2016 war an dem Haus ein Feuer gelegt worden. Nun trägt ein Bagger die Überreste ab. Auf dem Grundstück entstehen Doppelhaushälften.

„Es gibt viele Anfragen von jungen Familien, die gern nach Rödinghausen ziehen möchten, und ältere Menschen suchen Wohnungen, weil sie zum Beispiel ihr Haus an die nächste Generation weitergeben, zurück in ihre Heimat kommen oder Wohnraum suchen, der altersgerecht und barrierefrei ist“, erklärt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Das Gemeindeoberhaupt freue sich „über jeden Einzelnen, der Rödinghausen zu seiner Heimat“ machen will. Daher sei es der Verwaltung auch ein Anliegen, örtlichen Investoren die bestmöglichen Voraussetzungen für den Bau von neuem Wohnraum in der Wiehengemeinde zu bieten.

Insgesamt sollen daher in absehbarer Zeit 126 neue Wohneinheiten entstehen. Eins der größeren Projekte ist das Baugebiet Neue Mitte Schwenningdorf (wir berichteten mehrfach). Auf dem Gelände zwischen Bünder Straße und An der Wolfskammer sind 24 Wohneinheiten geplant, davon sechs in Doppelhaushälften. Besonders attraktiv sei dieser Standort durch die Nähe zu Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wie Kita, Grundschule, Gesamtschule sowie zu Sporthallen und Außensportanlagen. Zudem seien Lebensmittelgeschäfte in der Nähe fußläufig erreichbar.

Alter Imbiss kommt weg

Von privaten Investoren sind außerdem 28 Wohneinheiten an zwei Stellen an der Kleiststraße geplant, 15 Wohnungen werden an der Holtkampstraße entstehen, jeweils sechs an der Bahnstraße und an der Bruchstraße sowie acht neue Wohneinheiten am Hambachweg. An der Bahnhofstraße in Bieren, wo lange Zeit die Überreste von „Gelis Grillrestaurant“ standen, ist aktuell ein Abrissbagger im Einsatz. Auf dem knapp 1500 Quadratmeter großen Grundstück baut ein Investor zwei Reihenhauskomplexe mit jeweils drei Wohneinheiten.

In der Nacht auf den 25. August 2016 hatte ein Feuer das Haus in der Bahnhofstraße, in dem auch „Gelis Grillrestaurant“ untergebracht war, verwüstet. Verletzt worden war damals zum Glück niemand. Der Notruf bei der Feuerwehr war gegen 1.30 Uhr eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die sechs Bewohner des Gebäudes bereits ins Freie gerettet. Die in den Zimmern installierten Rauchmelder hatten angeschlagen und sie aus dem Schlaf gerissen.

Der Schaden ging in die Hundertausende. Die Polizei ermittelte später, dass Brandstiftung die Ursache für das Feuer gewesen war. Ursprünglich hatten die Besitzer vor, Haus und Imbiss neu aufzubauen. Allerdings zerschlugen sich die Pläne scheinbar. Lange passierte wenig an der Brandruine – bis jetzt der Bagger anrückte.

Einige Wohnungen schon fertig

Zum Teil schon im Bau oder fertiggestellt sind 33 weitere Wohnungen. An der Kilverstraße entstehen etwa vier neue Gebäude mit je zwei Wohnungen sowie ein neues Haus mit sieben Wohneinheiten. Ein neues Gebäude an der Bruchstraße bietet bald vier neue Wohnungen, am Ahornweg wird ein Zweifamilienhaus gebaut und an der Schillerstraße baut ein lokaler Investor zwei neue Gebäude mit je sechs Wohneinheiten.„All diese Projekte können entstehen, weil die Gemeinde zum Beispiel durch Änderungen der Bebauungspläne die nötigen Voraussetzungen für die Investoren geschaffen hat“, so Bürgermeister Vortmeyer. Er geht davon aus, dass die Bauherren aufgrund der guten Infrastruktur der Kommune „keine Mühe haben werden, Mieter für den neu geschaffenen Wohnraum zu finden“.