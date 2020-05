Rödinghausen (WB). Horst Gottschalk, der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter des Rödinghauser Unternehmens L&S Deutschland GmbH, hat 1800 Einweg-Schutzmasken als Spende an die Gemeinde Rödinghausen übergeben. „Diese Unterstützung ist uns sehr willkommen und wir werden die Masken an Seniorenheime und ambulante Pflegedienste hier in der Gemeinde weitergeben“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer.