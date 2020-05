Rödinghausen (WB). Eigentlich hätte am Freitag, 8. Mai, die 21. Saison von „Wege durch das Land“ auf Gut Böckel beginnen sollen. Um trotz der Corona bedingten Verschiebung einen Ausblick auf ihre „Liebeserklärung an den Fehler“ – so das diesjährige Motto – zu geben, werden auf der neuen Webseite von „Wege durch das Land“ und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #wegezuhause ab sofort Auszüge der angekündigten Veranstaltungen präsentiert.