Tag der Regionen in Rödinghausern abgesagt

Die Absage gelte auch für das mit dem Tag der Regionen verbundene und sehr beliebte Oldtimer-Treffen in der Wiehengemeinde. „Wir haben uns mit dieser Entscheidung sehr lange Zeit gelassen, weil wir bis zuletzt nach alternativen Lösungen gesucht haben. Doch nach vielen Diskussionen und intensiven Beratungen im Vorstand und Beirat haben wir uns jetzt doch gegen die Durchführung der Veranstaltung in diesem Jahr entschieden“, teilte Wage-Chef Siegfried Lux mit.

Corona-Hotspot befürchtet

Für die frühzeitige Absage – unabhängig von den nun gefällten Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene – habe es laut Lux verschiedene Gründe gegeben: „Für eine mit etwa 15.000 Menschen besuchte Veranstaltung, wie es unser Tag der Regionen in Rödinghausen mittlerweile ist, kann unter den aktuellen Bedingungen kein tragbares, finanzierbares und letztlich auch realisierbares Sicherheitskonzept auf die Beine gestellt werden – selbst wenn es die nächsten Wochen noch weitere Lockerungen geben sollte.“

Zudem habe die Wage bis jetzt „nicht mal im Ansatz einen Ablauf für den Tag der Regionen planen“ können, „da sich die Leitlinien und Beschränkungen in der Corona-Krise nahezu wöchentlich ändern und sich damit der Planungs- und Kostenaufwand um ein Vielfaches erhöht“, so Siegfried Lux weiter. Zudem sei unklar geblieben, „wer von den heutigen Ausstellern überhaupt für Ende September zusagen könnte“. Auch weniger Aussteller und eine größerer Abstand zwischen den einzelnen Bereichen des Festes seien keine Lösung, da für jeden Stand ein eigener Abstandsbereich bestimmt werden müsste und die gesamte Alte Dorfstraße nur als Einbahnstraße genutzt werden könne. Zudem seien die Besucher einen großen Aktionsrahmen in hoher Qualität gewöhnt – und würden einen abgespeckten Tag der Regionen eher negativ aufnehmen.

Zudem hatten die Veranstalter auch das Risiko ins Auge gefasst, dass sich eine derart große Veranstaltung eventuell in Hotspot für zukünftige Corona-Erkrankungen verwandele. „Der Schaden für unseren Ort wäre in diesem Falle irreparabel. Denn mit einem Impfstoff oder Medikamenten gegen Corona wird frühestens Anfang nächsten Jahres zu rechnen sein“, so Lux, der im Herbst für die SPD zum Bürgermeister gewählt werden will.

Zwiebelmarkt vor Absage

Auch der Zwiebelmarkt wird in diesem Jahr nach der Entscheidung von Bund und Ländern wohl nicht stattfinden. Noch vor wenigen Tagen war seitens des Stadtmarketings betont worden, dass die Planungen für das Traditionsfest Ende September nach wie vor auf Hochtouren laufen würden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Verantwortlichen aber davon ausgegangen, dass Großveranstaltungen coronabedingt nur bis zum 31. August verboten bleiben.

Aufgrund der Virus-Pandemie war bereits das Frühlingsfest im Mai abgesagt worden – und nun hat es wohl auch das größte Volksfest im Bünder Land erwischt. Eine Absage der Großveranstaltung seitens der Stadt war bis Redaktionsschluss noch nicht erfolgt. Der Termin (24. bis 27. September) war weiterhin im Veranstaltungskalender auf der Stadt-Homepage auffindbar.