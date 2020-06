Corona-Erfahrungen eines Kaufmanns

Mehrfach musste in seiner Bruchmühlener Filiale bereits die Polizei anrücken, damit Diskussionen mit aufgebrachten Kunden über den Sinn dieser oder jener Maßnahme nicht eskalieren. Zuletzt am vergangenen Dienstag. „Ein junger Mann wollte in den Laden, sich dafür aber keinen Einkaufswagen nehmen und wurde stattdessen ausfallend“, berichtet der 48-jährige Kaufmann. Es kam zu Beschimpfungen, Drohungen. Schließlich rückten die Ordnungshüter an, konnten die Lage entschärfen.

Anfangs Dankbarkeit

Ähnliche Streits, die nicht ganz so ausarten, gebe es mittlerweile täglich, so Adam. Aber ihm seien in einem Fall sogar schon Schläge angedroht worden. „Die Einhaltung der Corona-Regeln geht vielen auf die Nerven. Aber wir können es doch auch nicht ändern“, so der Rödinghauser, der seinen Mitarbeitern im Falle von unschönen Debatten mit Ladenbesuchern stets zur Seite steht.

Zu Beginn der Corona-Krise habe die Situation noch anders ausgesehen. „Wir waren als Lebensmitteleinzelhandel plötzlich systemrelevant, viele Kunden waren dankbar, dass wir vieles möglich machten und für sie da waren“, berichtet Adam. Da gab’s für die Kassierer dann Schokolade oder Pralinen als kleines Dankeschön für die Kunden. „Mein Team hat sich aber auch wirklich reingekniet. Die ersten vier bis sechs Wochen des Lockdowns waren schon hart. Wir waren sozusagen 26 Stunden am Tag im Einsatz. Die Corona-Krise hat uns zusammengeschweißt“, sagt der Edeka-Betreiber und lacht.

Klopapier aus Russland

Dafür gab’s als Anerkennung dann eine Sondergratifikation für seine rund 180 Angestellten, erzählt der 48-Jährige. Und auch er habe sich dafür eingesetzt, den Wünschen seiner Kunden nachzukommen. „Als hierzulande kaum noch Toilettenpapier zu bekommen war, haben wir es Italien und Russland geordert.“

Die jeweils geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie habe er umgesetzt: Desinfektionsspender aufgestellt, die Zugangszahlen beschränkt, Spuckschutzwände an den Kassen eingerichtet, um nur einige Beispiele zu nennen. Sogar eine Waschanlage zur Desinfektion der Einkaufswagen hat Adam besorgt .

Doch irgendwann kippte die Stimmung: Lob habe es von den Kunden kaum noch gegeben. Stattdessen kam Kritik. „Mir wurde unter anderem vorgeworfen, ich hätte die Preise erhöht, wollte mich aufgrund der Knappheit mancher Produkte aufgrund der Corona-Krise bereichern. Oder jemand hat behauptet, dass wir gar kein Desinfektionsmittel in den Hygienespendern haben, sondern nur Wasser“, sagt der Kaufmann,

Sven-Eric Adam erklärt abschließend: „Wir machen einfach nur unseren Job und wollen den Kunden ein sicheres Einkaufen ermöglichen. Es ist sehr schade, dass manche das nicht empfinden.“