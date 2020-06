Meller (63) will in Rödinghausen Wodka klauen und widersetzt sich Beamten

Rödinghausen (WB). Bei einem Einsatz am Samstag an einem Supermarkt ist ein Polizist an der Hand verletzt worden und war dann nicht mehr dienstfähig. Ein 63-jähriger Meller hatte nach einem offenbar versuchten Ladendiebstahl erheblichen Widerstand gegen seine Überprüfung ausgeübt, so die Polizei.