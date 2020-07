WiR tritt nicht mehr zur Wahl an

„2006 hatten 20 Bürger unserer Gemeinde mit Optimismus und voller Tatendrang die freie Wählergemeinschaft ‚Wir in Rödinghausen (WiR) e.V.‘ ins Leben gerufen. ‚Wir sind da! WiR ist da!‘ – So hatten wir unsere Gründung intoniert“, erinnert sich Dr. Ingo Tschaschnig, stellvertretender Sprecher der WiR-Fraktion. Die Wählergemeinschaft habe seinerzeit eintreten wollen für eine „neue, offene, menschliche, transparente und filzfreie Politik zum Wohle aller Bürger“.

Man habe „kompetent und bürgernah eigene Konzepte für unsere Gemeinde entwickeln“ wollen, heißt es in einer Mitteilung des WiR-Vorstandes. Dabei sei es der Fraktion stets wichtig gewesen, die Rödinghauser immer möglichst umfassend einzubeziehen und zu informieren. „Bürgernah, kompetent, eben anders als die Parteien. Diesen Überzeugungen und Zielen sind wir über die Jahre treu geblieben. Ob und in welchem Ausmaß wir sie verwirklichen oder ihnen zumindest näher kommen konnten, können und wollen wir nicht selbst beurteilen. Das überlassen wir den Rödinghauser Bürgern“, sagt Ingo Tschaschnig.

Allerdings könne die WiR-Fraktion „bei aller Freude an der kommunalpolitischen Arbeit, bei allem Einsatz, allem Engagement im Sinne einer verantwortungsvollen Vertretung der Interessen aller Rödinghauserinnen und Rödinghauser“, nicht bei der anstehenden Kommunalwahl antreten.

Und dafür gebe es mehrere Gründe, wie der Vorstand mitteilt: „Wir hatten den Verlust von Mitgliedern zu betrauern, die uns viel zu früh für immer verlassen haben. Viele, insbesondere jüngere Mitglieder, sind uns zwar aus alter Verbundenheit und Solidarität als Mitglieder treu geblieben, stehen aber als Kandidaten nicht mehr zur Verfügung, da sie aus privaten oder beruflichen Gründen nicht mehr in unserer Gemeinde wohnen“, erläutert Tschaschnig.

Diese Verluste habe man nicht ausgleichen können. „Wir mussten einsehen, dass es uns nicht gelungen ist, junge Menschen für die Mitarbeit in der Kommunalpolitik bei uns zu begeistern. Und an den verbliebenen Mitgliedern ist die Zeit, sind die Jahre, nicht spurlos vorübergegangen. Der eine oder andere, der sich um unsere Gemeinde verdient gemacht hat, hat sich bereits aus Alters- oder Gesundheitsgründen zurückgezogen, und die übrigen sind auch nicht jünger geworden“, argumentiert Ingo Tschaschnig. Die Arbeit werde mehr und immer komplexer und komplizierter, gleichzeitig nähmen die gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu, so der stellvertretende Fraktionschef weiter. Zudem sei die Wählervereinigung durch die Corona-Pandemie gebeutelt worden, gehören doch nicht wenige ihrer Mitglieder zur so genannten Risikogruppe.

„Und wir wollen nicht als Rentnerband in Erinnerung bleiben, die an ihren Sitzen klebte, sich für unersetzbar hielt, sondern als Mitmenschen, die in den 14 Jahren ihrer politischen Aktivität in unserer freien Wählergemeinschaft vielleicht doch hier und da ein klein wenig zum Positiven in unserer Gemeinde bewirken beziehungsweise beitragen konnten“, so Tschaschnig. Daher verabschiede sich WiR mit einem großen Dankeschön „an alle, die uns gewählt, unterstützt und geschätzt haben“.