Seit 1996 betreiben Gärtnermeister Hans Knecht und Staudenfachfrau Gerda Gieffers die grüne Oase auf aktuell etwa 5000 Quadratmetern. Um die 1500 verschiedene Arten und Sorten von Stauden sind auf dem weitläufigen Gelände zu finden. Und ans Aufhören denken die beiden noch lange nicht: „Wir wollen den Hof so lange betreiben, bis einer von uns umkippt. Die Arbeit hier ist unser Leben“, erklärt Gerda Gieffers. Sie wisse auch gar nicht, was sie sonst mit ihrer Zeit anfangen soll. Ein Nachfolger sei auch nicht in Sicht. „Unsere Kinder haben sich alle was Eigenes aufgebaut“, so Gieffers

Und in Coronazeiten brauchen die Betreiber viel Zeit für ihren Hof. Durch die anfänglichen Schließungen der Gärtnereien in Niedersachsen und der Grenze zur Niederlande habe sich das Einzugsgebiet sehr stark vergrößert. „Die Kunden kamen aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometer zu uns“, erzählt die Staudenfachfrau. Das führte dazu, dass mehr als doppelt so viele Kunden gekommen seien wie in den Vorjahren. Diese hätten sich auch alle an die gängigen Regeln und Hygienevorschriften gehalten. Und noch etwas freut sie: „Durch Corona haben viele Menschen wieder ihre Liebe zum eigenen Garten entdeckt – in diesen besonderen Zeiten ist er Rückzugs- und Erholungsort in einem.“

Durch ihre langjährige Berufserfahrung kennen die beiden natürlich auch die aktuellen Gartentrends. „Es werden immer mehr Stauden mit Wildformcharakter gekauft. Die Gärten sollen insektenfreundlich werden“, so Gieffers. Vor allem junge Kunden sorgen sich um die Umwelt und wollen ihren Garten naturnah gestalten. Dafür würden viele hohe Stauden mit Blüten für die Insekten und zusätzlich Gräser zum Auflockern gekauft. Beliebt seien vor allem mehrjährige, winterharte Pflanzen und solche, die von Frühjahr bis Herbst blühten. „Und was auch immer mehr verkauft wird, sind Wasserpflanzen. Viele Gartenbesitzer legen jetzt wieder naturnahe Teiche an.“ Die Besitzer des Staudenhofs freuen sich über diesen Trend, denn auch ihnen liegt die Umwelt und vor allem die Pflanzen- und Tierwelt am Herzen.

Diese wurde in den Vorjahren allerdings durch die hohen Temperaturen und den geringen Niederschlag stark belastet. „Auch wir hatten mit der Hitze zu kämpfen und mussten viel gießen“, erklären die beiden. Das sei dieses Jahr besser, aber da der Regen die Töpfe oft nicht richtig treffe, müsse man noch immer viel gießen.