Um das Trinkwasser zu schützen

So eine Sicherung ist vor allem dann wichtig, wenn die Feuerwehr dem Löschwasser in besonderen Brandsituationen Sonderlöschmittel wie zum Beispiel Schaum beimischt. Gelangt verschmutztes Löschwasser in das Trinkwassernetz, wie es in anderen Kommunen bereits vorgekommen ist, müsste das Wasserleitungssystem vorübergehend stillgelegt und gereinigt werden. Die Systemtrenner B-FW der Firma AWG seien zertifiziert nach einer neuen Din 14346 und werden im Einsatz bei einem Überflurhydranten direkt an dessen Kupplung montiert, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Empfehlungen werden übertroffen

Bei einem Unterflurhydranten und der Verwendung eines Standrohres koppeln die Feuerwehrleute den Systemtrenner zwischen Schlauch und Standrohrkupplung.

„Unabhängig von den Vorschlägen des Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehr ermöglicht uns die Gemeinde, alle unsere Löschfahrzeuge mit mindestens zwei Systemtrennern auszustatten“, erklärt Rödinghausens Wehrführer Rudi Altehoff. Je nach Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs seien es aber auch bis zu vier Trenneinheiten, sagt Geschäftsbereichsleiter Daniel Müller: „Damit übertreffen wir in jedem Fall die Empfehlungen des Fachausschusses.“

Kein Löschwasser ins Trinkwasser

Die B-FW Systemtrenner sorgen dafür, dass entnommenes Löschwasser nicht in das Trinkwassersystem zurückgedrückt wird. Das könnte passieren, wenn beim schlagartigen Schließen des Strahlrohrs der Druck in der Schlauchleitung kurzfristig höher ist, als der Druck im Trinkwassernetz. Der Systemtrenner funktioniert dann im Prinzip wie ein Entlüftungsventil.

Rund 25.000 Euro hat die Gemeinde Rödinghausen für die 20 Trinkwasserschutzarmaturen investiert. „Wir unterstützen den Einsatz unserer freiwilligen Feuerwehr mit hervorragender Ausrüstung“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. „Und wir investieren in diesem Fall gleichzeitig in den Brandschutz und den Umweltschutz.“