ARD-Umfrage zur Kommunalwahl in Rödinghausen

Rödinghausen (WB). Mit Hochrechnungen und Analysen berichtet die ARD am 13. September ausführlich über die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die Informationen für die Prognosen werden von Korrespondenten geliefert, die an insgesamt 110 ausgewählten Wahllokalen in NRW Umfragen bei den Wählern machen. Auch die Wähler im Rödinghauser Wahlbezirk 5, Schwenningdorf-Ost/Mitte, werden am Wahlsonntag im Anschluss an ihre Stimmabgabe befragt.

Von Westfalen-Blatt