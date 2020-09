Schlechte Zeiten für die Sozialdemokraten

Großer Verlierer der Kommunalwahl ist die SPD, die zehn Prozent ihrer Wählerschaft einbüßte und mit 43 Prozent nun keine absolute Mehrheit mehr im Rat hat.

„Wir sind sehr zufrieden. Das ist ein deutliches Zeichen der Wähler”, sagte die Grünen-Ortsverbandsvorsitzende Andrea Haack. „Ich denke, vielen Wählern ging es um die Mehrheitsverhältnisse im Rat.”

Ihrer Partei komme es auf das demokratische Entscheiden innerhalb des Rats an.

Freuen kann sich auch die FDP, die mit neun Prozent und drei Sitzen in den Rat einzieht und damit wieder Fraktionsstatus erlangt hat. „Ein super Erfolg für uns, wieder mitbestimmen zu können in Rödighausen”, kommentierte Dirk Kleineweber. „Wir haben eine gute Mannschaft und haben dieses Ergebnis als Einzelkämpfer, ohne die Rückendeckung aus Berlin, geschafft.” Die Bürger wollten offensichtlich keine absoluten Mehrheiten mehr, analysiert der Liberale.

Für Umbruch spricht auch das Ergebnis der Bürgermeisterwahl. Der SPD-Kandidat Siegfried Lux konnte mit 48,7 Prozent der Stimmen nicht an die Wahlerfolge seines Vorgängers Ernst-Wilhelm Vortmeyer anknüpfen und muss in zwei Wochen in die Stichwahl gegen den parteilosen Unternehmer Sven Eric Adam ziehen, der auf knapp ein Drittel der Stimmen kam.

Die CDU-Kandidatin Tanja Maron brachte es auf 18,7 Prozent der Stimmen. Damit sei sie keineswegs unzufrieden, betont die Erzieherin. Der Wahlkampf zu Cornazeiten sei schwierig gewesen, außerdem sei sie eine noch relativ unbekannte Kandidatin, räumte die Christdemokratin ein. Jetzt freue sie sich auf die Ratsarbeit. Bisher hatte die 48-Jährige nur als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur mitgewirkt. „Entscheidend ist, dass die absolute Mehrheit geknackt wurde und wieder ein breiteres Meinungsspektrum im Rat vertreten ist.”

Auf eine Empfehlung an ihre Wähler für die Stichwahl am 27. September wollte Maron sich noch nicht festlegen.

Die beiden Stichwahlkandidaten geben sich indes gleichermaßen kämpferisch wie zuversichtlich.

Wenn ein Bürgermeister abtritt, würden die Karten bekanntlich immer neu gemischt, meinte der langjährige Ratsherr Siegfried Lux. „49 Prozent sind kein schlechtes Ergebnis für eine Wahl mit drei Kandidaten”, zeigt er auf. Auf dieses Ergebnis sei er stolz.

Jetzt will Lux „nochmal richtig ranklotzen und Wähler mobilisieren”. Viele Gespräche habe er während des Wahlkampfes mit Rödinghauser Bürgern geführt und daraus interessante Anregungen mitnehmen können, die er gern in die Arbeit des Bürgermeisters einbringen würde.

Mehr als zufrieden zeigte sich Kontrahent Sven Eric Adam, der als parteiloser politischer Neuling einen beachtlichen Kaltstart hingelegt hat. „Ich freue mich einfach, dabei zu sein. Erstes Ziel war die Stichwahl, jetzt geht´s weiter”, sagt der 48-jährige Unternehmer. Seine Kernthemen: „Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor ebenso wie ökologisches Handeln.”

Kommentar von Hilko Raske

Das Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Rödinghausen gleicht einem politischen Erdbeben. Zum einen hat die SPD ihre satte Mehrheit verloren, kann nicht mehr einfach durchregieren. Zehn Prozent haben die Genossen weniger – von 52,9 Prozent im Jahr 2014 sind sie auf 42,9 Prozent abgesackt. Die Grünen hingegen haben aus dem Stand 21,80 Prozent der Stimmen geholt. Das nennt man siegreich.

Zum anderen muss ein SPD-Bürgermeisterkandidat in die Stichwahl. Das hat es in Rödinghausen noch nie gegeben. Schlechte Zeiten also für die SPD.