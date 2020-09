Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 14 Uhr, als der Bünder mit seinem Roller auf der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde fuhr. Gleichzeitig kam ein 59-jähriger Rödinghauser mit seinem Auto von der A30 in Fahrtrichtung Osnabrück und bog nach rechts auf die Osnabrücker Straße ab.

Dort stießen das Auto und der Roller zusammen. Warum, ist bislang noch nicht geklärt. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Bünder. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär zur Behandlung aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am Auto und am Roller auf mehrere tausend Euro.