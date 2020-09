Zur Küchenmeile A30 präsentiert Häcker auf gut 3.800 Quadratmetern 42 neue Küchen der beiden Kollektionen Classic und Systemat. „Next Level – Meilensteine“ lautet das diesjährige Motto der Hausmesse. Denn produkttechnisch setze Häcker mit Systemat 3.0 neue Maßstäbe, wirbt das Rödinghauser Unternehmen. Ausschlaggebend dafür sei das nach eigenen Angaben einzigartige Fünf-Säulen-Paket aus Designkorpus, Sichtseitenkonzept, Lackkompetenz, Technik und Ergonomie.

Einige Details: Beim Designkorpus können Kunden bei Systemat 3.0 zwischen den drei Farben kristallweiß, lichtgrau und lavagrau wählen, die außen sowie innen farbgleich sind. Ein Sichtseitenkonzept bietet dem Fachhandel matte oder hochglänzende Lack-Außenseiten in 13 Farbausführungen. Eine neue Oberfläche („PerfectSense“) garantiere eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit sowie eine effektive Anti-Fingerabdruck-Eigenschaft. Die zusätzliche Korpushöhe 84,5 Zentimeter biete zudem maximalen Stauraum und sei für größere Personen eine Option für eine ergonomische Küche. „Mit Systemat 3.0 eröffnen wir unseren Kunden viele neue Möglichkeiten in der individuellen und wirtschaftlichen Planung von Traumküchen“, sagt Markus Sander, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Controlling bei Häcker.

Als klimaneutral zertifiziert

Besucher der Hausmesse können darüber hinaus auch Neuheiten im Classic-Bereich entdecken. Hier gibt es verschiedene Frontergänzungen in erster Linie im Lackbereich. Dieser würden bei Häcker durch ein eigenes Prüflabor unter realen Nutzungsbedingungen getestet.

Bei der Produktion spielten Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine besondere Rolle. Erst kürzlich seien die Produkte des Unternehmens als klimaneutral zertifiziert worden und auch energietechnisch habe man sich in den vergangenen Jahren immer weiter verbessert. Darüber hinaus engagiere sich Häcker auch andernorts. „Wir unterstützen Projekte zur Schulbildung in Afrika, zum Bienen- und Insektenschutz im Osnabrücker Land sowie verschiedene Sozialprojekte in der Region“, erläutert Marketingleiterin Gisela Rehm.

Mit dem neuen Werk in Venne (Ostercappeln, Kreis Osnabrück) verfüge Häcker jetzt über „herausragende Kapazitäten“. Dort wird auf einem 215.000 Quadratmeter großen Areal die Kollektion Systemat gefertigt. In knapp zwei Jahren Bauzeit habe Häcker damit für die Zukunft beste Voraussetzungen geschaffen.

Online-Messeplattform

Damit sich in Zeiten der Pandemie alle Kunden über die Küchenneuheiten informieren können, hat Häcker eine Online-Messeplattform erstellt (hausmesse.haecker-kuechen.de). Diese enthält Fotos, Videos, eBooks, Broschüren und eine virtuelle 360-Grad-Tour durch die neue Hausausstellung. Wer möchte, kann sich auch für eine der zahlreichen Küchenschulungen des Häcker-Campus anmelden.

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit 1761 Mitarbeitern 616 Millionen Euro Umsatz erzielt (plus 2,3 Prozent). Derzeit liefert Häcker in mehr als 60 Länder. Der Exportanteil liegt bei knapp 40 Prozent.