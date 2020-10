Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Meller Straße gegen 21.15 Uhr. In einem VW Lupo fuhr eine 18-Jährige aus dem Kreis Herford auf der Landesstraße in Richtung Melle, als sie am Ende einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Der VW Lupo prallte gegen einen Baum, wurde über die Straße geschleudert und touchierte ein Verkehrszeichen, bevor er im Bachlauf der Berme zum Stillstand kam. Die Fahrerin und ihre drei Mitfahrer (ein 16-Jähriger aus dem Kreis Herford, eine 17-Jährige aus Melle und ein 18-Jähriger aus dem Kreis Herford) wurden schwer verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

An dem Kleinwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt.