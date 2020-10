Rödinghausen (WB). Selbst gebunden und geschmückt haben die Rödinghauser Landfrauen die Erntekrone für die neue Grundschule am Wiehen. Jetzt übergaben sie den großen Kranz an Schulleiterin Gaby Quest, Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer und stellvertretend für die rund 180 Schüler an die Kinder der beiden ersten Klassen und ihre Lehrerinnen.

Von Westfalen-Blatt