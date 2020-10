In Fahrtrichtung Bruchmühlen kam ihm ein 53-jähriger Mann aus Rödinghausen in seinem Opel Astra entgegen. In etwa auf Höhe der Krukumer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Anbaugerät am Heck des Traktors. Der Opelfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Astra befreit, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 22-jährige Traktorfahrer erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro, der Astra musste abgeschleppt werden. Die Meller Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 22 Uhr voll gesperrt.