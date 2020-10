123 Bänke, Tische und Waldsofas

Rödinghausen (WB). Als besonders erfolgreiches Programm bezeichnete Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer das Engagement, das für so viele Ruhebänke in Rödinghausen sorgt. „Ich bin gerade wieder im Wiehengebirge angesprochen worden und ein Mountainbiker hat sich für die gut gepflegten Bänke und hervorragend ausgeschilderten Wanderwege bedankt. Diesen Dank gebe ich gerne an den Verkehrsverein und die Sponsoren weiter“, so der Bürgermeister. Als Dankeschön und Aufmerksamkeit lud die Gemeinde jetzt die diesjährigen Spender zu einem gemeinsamen Imbiss ein.

Von Westfalen-Blatt