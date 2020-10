Segelflugzeug stürzt an der Grenze zu Rödinghausen ab – Anwohner leisten Erste Hilfe

Rödinghausen/Melle (WB). Sie hören ein dumpfes, laut krachendes Geräusch. Sofort laufen die Anwohner der Kellenstraße in Melle-Markendorf – direkt an der Grenze zu Rödinghausen – am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr ans Fenster. Sie sehen auf dem Acker ein abgestürztes Segelflugzeug liegen.