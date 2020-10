Kein Adventsmarkt am Wiehen

Rödinghausen (WB). Beleuchtete Tannenbäume und Feuerschalen säumen die Alte Dorfstraße, in den kleinen Holzbuden verkaufen Vertreter der örtlichen Vereine und Institutionen Leckereien und Gebasteltes. Der Weihnachtsmarkt der Gemeinde Rödinghausen vor der Kulisse der historischen Bartholomäuskirche ist etwas ganz Besonderes – vor allem, wenn der Weihnachtsmann in der Kutsche angefahren kommt. Aber wie auch in den Nachbarkommunen steht jetzt fest: Er wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Von Kathrin Weege