Der politische Fahrplan steht fest

Herr Lux, seit Anfang des Monats sind Sie im Rathaus – wie fühlt sich das an?

Lux: Sehr gut. Ich wusste ja, welche Aufgaben dieses verantwortungsvolle Amt mit sich bringt und konnte einige davon direkt angehen. Seit vielen Jahren sitze ich im Rat unserer Gemeinde. Jetzt kann ich die Zukunft von Rödinghausen noch aktiver gestalten. Darauf freue ich mich sehr.

Sie folgen auf Ernst-Wilhelm Vortmeyer, der dieses Amt 16 Jahre innehatte. Wo sehen sie seine Verdienste?

Lux: Verdienste von Ernst-Wilhelm Vortmeyer sehe ich insbesondere in den Bereichen Bildung und Wirtschaft. Mit dem Neubau der Grundschule am Wiehen, der Erweiterung der Grundschule Bruchmühlen, dem Anbau der Gesamtschule und der Ausstattung mit digitalen Endgeräten sind sehr gute Voraussetzungen für die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen geschaffen worden.Zudem hat mein Vorgänger die Belange der ansässigen Unternehmen im Auge gehabt und die Wirtschaft aktiv unterstützt.

Was wollen Sie als Erstes in Angriff nehmen?

Lux: Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung habe ich bereits in meiner ersten Woche im Rathaus kennengelernt und mir einen groben Überblick der vielfältigen Aufgaben in den einzelnen Bereichen und über die zurzeit laufenden Projekte machen können. Ein großes Thema zum Start waren für mich natürlich auch die Sofortmaßnahmen im Hinblick auf die neuen Corona-Regeln.

In den nächsten Wochen stehen die konstituierenden Sitzungen an. Es werden neue Ausschüsse gebildet und besetzt. Hier habe ich mir einige Ziele gesteckt und versuche gemäß dem Wählerwillen und dem -auftrag eine möglichst einvernehmliche Lösung und eine gute Übereinstimmung zu schaffen. Mein optimales Ziel wäre ein möglichst gemeinsamer Wahlvorschlag der Fraktionen.

Die SPD hat in der Kommunalwahl am 13. September ihre absolute Mehrheit im Gemeinderat verloren. Bei der Umsetzung von Projekten sind Sie als SPD-Bürgermeister nun auf die Unterstützung anderer Fraktionen angewiesen. Wo sehen Sie Schnittstellen?

Lux: Das Entscheidende ist, dass allen Fraktionen das Wohl und die Entwicklung Rödinghausens und den Menschen am Herz liegen. Deshalb gibt es mit allen Fraktionen Schnittstellen. Ob es einen Zusammenschluss mit einer anderen Partei geben wird, ist noch ungewiss. Ich führe derzeit Gespräche mit allen Fraktionen.

Die Wirtschaft in Rödinghausen hat in den vergangenen Jahren eine erfreuliche Entwicklung genommen, die Gewerbesteuereinnahmen sprudelten kräftig. Wie wollen Sie die heimischen Unternehmen stärken?

Lux: Die heimische Wirtschaft ist sehr gut aufgestellt. Sie geht ihren Weg, auch in der derzeitigen Situation. Wo wir als Gemeinde unterstützen können, werden wir das tun. Bei der Wirtschaftsförderung sehe ich beispielsweise Potenzial in der Fördermittelberatung für kleine und mittelständische Unternehmen. Besonders hart trifft der zweite Lockdown jetzt unsere Gastronomen, die mit viel Mühe die Hygiene- und Abstandsvorgaben erfüllt haben. In dem Bereich möchte ich so gut es geht Unterstützung bieten.

Rödinghausen ist eine ländliche Gemeinde. Gibt es mit Blick auf die Infrastruktur Bereiche, die Defizite aufweisen beziehungsweise verstärkt ausgebaut werden müssten?

Lux: Nicht alle unsere Straßen und Wege sind in gutem Zustand. Da wo Bedarf besteht, werden wir weiter investieren. Ich werde mich verstärkt für die Mobilität der schwachen Verkehrsteilnehmer einsetzen. Stichworte sind da der „sichere Schulweg“, die E-Mobilität und die Vernetzung der Ortsteile durch Fuß- und Radwege. Es gibt noch Gefahrenstellen an viel befahrenen Straßen. Da möchte ich Lösungen gestalten.

Vor der Wahl habe ich viele Gespräche geführt und Anregungen in meinem „Roten Wunschboxbuch“ festgehalten. Diese Themen werde ich mir genau anschauen und angehen und mir zum Beispiel einen Überblick über die vorhandenen Spielplätze und deren Ausstattung machen. Ein Defizit bei uns im ländlichen Bereich ist die fehlende, flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet. Da bin weiter im Gespräch mit dem Landrat, eine kreisweite Lösung ist auf dem Weg.

In Sachen Klimaschutz hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren Akzente gesetzt. Werden Sie an dieser Zielsetzung festhalten?

Lux: Den Themen Natur- und Klimaschutz habe ich bereits in meinem Wahlkampf einen besonderen Stellenwert zukommen lassen. Selbstverständlich werde ich an dieser Zielsetzung festhalten, weitere wichtige Projekte auf den Weg bringen und Rödinghausen noch grüner machen.